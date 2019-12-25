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Водительница Skoda врезалась в остановившийся автобус в Ломоносовском районе
Сегодня, 16:13
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Водительница Skoda врезалась в остановившийся автобус в Ломоносовском районе

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В результате аварии пострадала пассажирка автобуса.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на 3-м километре автодороги "Большая Ижора — Бронка — Пеники" в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 20 февраля на трассе 54-летняя водительница автомобиля Skoda Yeti врезалась в остановившийся для высадки пассажиров автобус "ПАЗ", которым управлял 52-летний мужчина. 

В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп с автобусом, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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