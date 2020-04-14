На Пулковском шоссе байкер влетел в патрульный автомобиль ДПС

Мотоциклиста госпитализировали в больницу.

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и патрульного автомобиля ДПС. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Авария случилась накануне днем на Пулковском шоссе, 53. Байкер 1983 года рождения въехал в служебную машину. Его госпитализировали в больницу с закрытым переломом правой плечевой кости, краевым переломом наружного мыщелка правой бедренной кости. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Петербург — Морье" в Ленобласти водительница иномарки сбила 16-летнего байкера. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП