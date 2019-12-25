Полицейские столкнулись с автомобилем Opel на Петроградке

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В Петроградском районе Петербурга утром 24 апреля произошло ДТП с участием полицейской патрульной машины. Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что правоохранители направлялись на рабочий вызов по групповой драке. На перекрестке Большой Зелениной и Корпусной улиц они столкнулись с автомобилем Opel. Транспортные средства пробили ограждения.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Все детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали мигранта, который сбежал после устроенного им ДТП на Литейном проспекте. Машина въехала в ограждение, задев шедших по тротуару мужчину и его дочь. Серьезных травм для них удалось избежать. В отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.26, 12.27, 20.1 КоАП РФ.

Фото: 78.ru