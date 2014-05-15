На проспекте Героев два подростка на одном электросамокате попали под колёса Exeed

Школьники получили травмы и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту ДТП с подростками на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 34 по проспекту Героев 4 июня днём 35-летний водитель автомобиля Exeed, двигаясь от улицы Адмирала Черокова в направлении к улице Катерников, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 16-летнего подростка, который передвигался вдвоем с ровесницей-подружкой на одном электросамокате, пересекая проезжую часть не спешившись.

В результате ДТП школьники получили травмы и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Ранее иномарка сбила второклассницу на самокате в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv