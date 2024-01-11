Иномарка сбила второклассницу на самокате в Красносельском районе

Органы правопорядка проводят соответствующую проверку обстоятельств произошедшего ДТП.

В четверг около 13:30 на Красносельском шоссе возле дома № 54, корпус 6, автомобиль Kia Ceed под управлением 42-летней женщины, проживающей на улице Коммунаров, совершил наезд на восьмилетнюю школьницу, катившуюся на электросамокате. Рядом с девочкой в этот момент находилась её мать.

Пострадавшей оказалась второклассница, получившая закрытый перелом малой берцовой кости без смещения. Ребёнок был госпитализирован в детское отделение Городской больницы № 1 в удовлетворительном состоянии средней тяжести.

Органы правопорядка проводят соответствующую проверку обстоятельств произошедшего ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что BMW сбил 16-летнего самокатчика на Железнодорожной. Несовершеннолетнему пассажиру электросамоката потребовалась срочная госпитализация в Первую детскую городскую больницу, где у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лобной части головы и перелом кости левой голени. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Фото: Piter.TV