Пострадавший в ДТП под Вырой полицейский находится в реанимации

После аварии на трассе "Псков – Петербург", в которой пострадали два сотрудника ДПС, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следователей, 2 июня водитель грузовика совершил наезд на припаркованные на обочине служебные машины ГИБДД. В результате пострадали инспекторы, один из которых помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Устанавливаются все причины и детали произошедшего. Подозреваемый задержан.
Фото: МВД
Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти
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