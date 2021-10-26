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Пострадавший в ДТП под Вырой полицейский находится в реанимации

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

После аварии на трассе "Псков – Петербург", в которой пострадали два сотрудника ДПС, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следователей, 2 июня водитель грузовика совершил наезд на припаркованные на обочине служебные машины ГИБДД. В результате пострадали инспекторы, один из которых помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Устанавливаются все причины и детали произошедшего. Подозреваемый задержан.

Фото: МВД
Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Теги: выра, дпс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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