Пострадавший в ДТП под Вырой полицейский находится в реанимации

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

После аварии на трассе "Псков – Петербург", в которой пострадали два сотрудника ДПС, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следователей, 2 июня водитель грузовика совершил наезд на припаркованные на обочине служебные машины ГИБДД. В результате пострадали инспекторы, один из которых помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Устанавливаются все причины и детали произошедшего. Подозреваемый задержан.

Фото: МВД

Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти