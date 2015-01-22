Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Выре, где пострадали два инспектора ДПС

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В деревне Выра Гатчинского района 2 июня в 14:30 большегруз наехал на два припаркованных патрульных автомобиля ДПС, которые не мешали проезду, также у них были включены проблесковые маяки.
Установлено, что водитель большегруза, отвлекшись на телефонный звонок, потерял управление и совершил наезд на патрульные автомобили. Пострадали два инспектора ДПС, один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее появилось видео ДТП с фурой под Гатчиной, в котором погиб мотоциклист.
Фото: МВД
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анна Таванец)
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