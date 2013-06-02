Чуть позднее стало известно, что двоих нападавших уже ликвидировали.

При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел днем 5 мая. По данным ведомства, неизвестные совершили нападение на наряд ДПС республиканского МВД. Сообщается о трех погибших правоохранителях. Злоумышленники скрылись на служебной машине.

В городе объявили план "Перехват". Чуть позднее стало известно, что двоих нападавших уже ликвидировали. В Минздраве Дагестана отметили, что среди пострадавших в результате перестрелки есть гражданские, в том числе 17-летняя девочка.

Ранее мы сообщали, что девять человек пострадали во время стрельбы в Аризоне.

Видео: Telegram / РИА Новости