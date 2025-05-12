В Улан-Удэ полицейские помогли предотвратить возгорание дома, во дворе которого горела баня

На территории Улан-Удэ российские правоохранительные органы помогли предотвратить возгорание дома, во дворе которого полыхала баня. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что во время патрулирования территории сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии заметили дым в частном секторе Железнодорожного района. В результате старший лейтенант полиции Максим Антропов и рядовой полиции Михаил Чикилев незамедлительно прибыли на место происшествия. Они обнаружили, что пожар произошел в местном домовладении, окружённом высоким сплошным забором в микрорайоне Загорск.
Сотрудники полиции сообщили о происшествии в пожарную службу и, не теряя времени, перелезли через забор. Они обнаружили, что горит баня.
пресс-служба МВД РФ по Бурятии
Полицейские убедились, что внутри помещения никого нет, а затем вместе с жителями соседних участков начали тушить огонь с помощью воды из ёмкостей, установленных во дворе. Прибывшие на место инцидента огнеборцы полностью ликвидировали пожар. результате слаженных и оперативных действий инспекторов ДПС пламя не успело распространиться на соседние постройки. Никто не пострадал.
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Фото и видео: МВД Медиа
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