Рейсовый автобус съехал в кювет у деревни Большево

В салоне находились водитель и трое пассажиров, никто из них не пострадал.

В Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса №507А, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 января.

Возле деревни Большево транспортное средство съехало в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров, никто из них не пострадал. Люди покинули автобус самостоятельно. Для оказания помощи на место аварии направили автоцистерну 106-й пожарной части.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: молодая водительница Skoda погибла после столкновения с тягачом под Петербургом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти