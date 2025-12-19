  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейсовый автобус съехал в кювет у деревни Большево
Сегодня, 17:06
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рейсовый автобус съехал в кювет у деревни Большево

0 0

В салоне находились водитель и трое пассажиров, никто из них не пострадал.

В Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса №507А, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 января. 

Возле деревни Большево транспортное средство съехало в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров, никто из них не пострадал. Люди покинули автобус самостоятельно. Для оказания помощи на место аварии направили автоцистерну 106-й пожарной части. 

По факту происшествия проверку организовала прокуратура. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: молодая водительница Skoda погибла после столкновения с тягачом под Петербургом. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии