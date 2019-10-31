На Пулковском шоссе перевернулся автомобиль с двумя детьми внутри

Всех пострадавших осматривают врачи.

В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Авария произошла 27 июля в 15:14 на Пулковском шоссе, 43. На участке столкнулись два легковых автомобиля, с последующим опрокидыванием машины, в которой пострадали 45-летний водитель и два ребёнка в возрасте 5 и 6 лет.

Пострадавшие осматриваются врачами скорой.

Ранее два седана столкнулись и создали пробку на Новгородской улице.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мария Микрюкова)