Два седана столкнулись и создали пробку на Новгородской улице

Момент ДТП попал на видео.

Днем 27 июля в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух седанов. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Иномарки столкнулись на перекрестке возле дома №5 на Новгородской улице. На записи видно, что одна из них двигалась прямо, а другая – поворачивала налево. В результате машины осложнили проезд другим участникам движения. На месте ДТП образовалась небольшая пробка.

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Видео: Piter.TV