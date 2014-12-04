Видео: на перекрестке Просвещения и Культуры "Ниссан" врезался в карету скорой помощи

В воскресенье, 25 апреля, на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".
На большой скорости в машину реанимации влетел "Ниссан Дастер". Он сильно помял свой передний бампер. Информация о пострадавших в аварии уточняется.
Машина скорой помощи, в которую врезался автомобиль, ехала, включив сирену. Как отмечают свидетели произошедшего, все водители ее пропускали.
Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил лисенка на КАД: видео.
Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"
Видео: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"
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