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Видео: на перекрестке Просвещения и Культуры "Ниссан" врезался в карету скорой помощи

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Реанимация ехала со спецсигналами. Информация о пострадавших уточняется.

В воскресенье, 25 апреля, на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

На большой скорости в машину реанимации влетел "Ниссан Дастер". Он сильно помял свой передний бампер. Информация о пострадавших в аварии уточняется.

Машина скорой помощи, в которую врезался автомобиль, ехала, включив сирену. Как отмечают свидетели произошедшего, все водители ее пропускали. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил лисенка на КАД: видео.

Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"

Видео: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"

Теги: аварии, дтп петербуррг, скорая помощь
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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