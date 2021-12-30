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Иномарка въехала в подземный переход на "Новочеркасской"

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Из-за удара в переход упала плита ограждения.

Чёрная иномарка въехала в подземный пешеходный переход, ведущий на станцию метро "Новочеркасская". Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Подробная информация уточняется, данных о пострадавших не поступало. На месте на данный момент работают спасатели. Из-за удара в переход упала плита ограждения. Вход для пешеходов перекрыли лентами.

Накануне житель Гатчины сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипеде.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Трофимов; Кирилл Бураченко) 

Теги: новочеркасская, переход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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