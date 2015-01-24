  1. Главная
Сегодня, 9:56
Движение по ЗСД парализовало массовое ДТП

Длина затора составила примерно 5 километров, перекрыты две из четырех полос.

На Западном скоростном диаметре в Петербурге утром 20 февраля произошла массовая авария, которая образовала пробку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

ДТП случилось у съезда на набережную реки Екатерингофки, участниками стали как минимум четыре машины. Длина затора составила примерно 5 километров, перекрыты две из четырех полос. Все обстоятельства и причины случившегося, а также сведения о пострадавших выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что Водитель УАЗ оказался в больнице после ДТП в Волховском районе Ленобласти. Он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с опрокидыванием на бок.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

