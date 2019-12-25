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В ДТП на Ударников пострадала 16-летняя самокатчица
Сегодня, 8:46
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В ДТП на Ударников пострадала 16-летняя самокатчица

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Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 16-летняя самокатчица. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 19 июля возле дома 43 по проспекту Ударников 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на девушку, переезжавшую проезжую часть на арендованном электросамокате по пешеходному переходу. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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