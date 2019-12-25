В ДТП на Ударников пострадала 16-летняя самокатчица

Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 16-летняя самокатчица. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 июля возле дома 43 по проспекту Ударников 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на девушку, переезжавшую проезжую часть на арендованном электросамокате по пешеходному переходу. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом.

Фото: Piter.TV