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Иномарка наехала на поребрик и вылетела на встречку на спуске с Невского путепровода

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Другие автомобили не пострадали.

На спуске с Невского путепровода накануне вечером произошло ДТП. Водитель легковушки наехал на поребрик и выехал на встречную полосу. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

От наезда на препятствие легковушка пролетела несколько полос и вылетела на встречку. Машину окутал дым. Другие автомобили не пострадали.

О пострадавших информация не поступала.

У ТЮЗа ночью 6 апреля сгорел Hyundai. Автомобиль потушили через 40 минут, у него выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали.

Видео: Piter.tv

 

Теги: невский путепровод
Категории: Новости СПб, Лента новостей, ДТП, Происшествия,

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