Ремонт ограничит движение на Невском путепроводе с 18 сентября

Дорожники будут поэтапно заменять асфальт, переходя от одной полосе к другой.

В ночь на воскресенье, 18 сентября, дорожники приступят к обновлению асфальтобетонного покрытия на Невском путепроводе. В связи с этим, до 23:00 30 сентября движение там будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Автомобилистов предупредили, что для облегчения транспортной нагрузки полосы будут перекрываться попеременно.

Невский путепровод проходит над путями станции Сортировочная-Московская. Он соединяет Фрунзенский и Невский районы.

Ранее мы сообщили о том, что КАД перекроют между ЗСД и Парашютной улицей Петербурга с 19 на 20 сентября.

Фото: Piter.TV