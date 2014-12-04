КАД перекроют между ЗСД и Парашютной улицей Петербурга с 19 на 20 сентября

Дорогу будут перекрывать максимум на 15 минут.

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа пятой опоры. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрывать участок будут в ночь с 19 на 20 сентября в следующие интервалы: с 00:00 до 00:15, с 01:30 до 01:45, с 03:00 до 03:15.

Рабочие будут демонтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью КАД и установленные на ней дорожные знаки. Для безопасности водителей и пассажиров дорогу решили перекрыть. Для этого было выбрано ночное время с невысоким трафиком.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что трафик по Шуваловской развязке составляет 5% от общего трафика ЗСД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"