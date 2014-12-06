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Вчера, 9:45
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Фура перекрыла несколько полос для движения на юге Петербурга после ДТП со столбом

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Автомобиль оказался поперек разделительной полосы.

Утром 1 марта фура врезалась в столб на Софийской улице около КАД. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в социальных сетях. По информации источника Piter.TV, водитель получил повреждения, но смог самостоятельно выбраться из машины.

ДТП произошло в седьмом часу утра. В результате столкновения грузовой "Мерседес" перекрыл для движения транспорта две полосы в сторону Колпино и одну полосу в сторону Петербурга. Обстоятельства произошедшего пока не известны. 

По информации пресс-службы СПб ГБУ "Ленсвет", с 8 часов утра на месте происшествия работают сотрудники. Высокомачтовую опору убрали с проезжей части.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Федор Чучков

Теги: дтп, фонарный столб, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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