Фура перекрыла несколько полос для движения на юге Петербурга после ДТП со столбом

Автомобиль оказался поперек разделительной полосы.

Утром 1 марта фура врезалась в столб на Софийской улице около КАД. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в социальных сетях. По информации источника Piter.TV, водитель получил повреждения, но смог самостоятельно выбраться из машины.

ДТП произошло в седьмом часу утра. В результате столкновения грузовой "Мерседес" перекрыл для движения транспорта две полосы в сторону Колпино и одну полосу в сторону Петербурга. Обстоятельства произошедшего пока не известны.

По информации пресс-службы СПб ГБУ "Ленсвет", с 8 часов утра на месте происшествия работают сотрудники. Высокомачтовую опору убрали с проезжей части.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Федор Чучков