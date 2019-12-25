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На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП с автобусом
Сегодня, 10:00
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На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

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Участок окрашен в бордовый цвет.

На Пулковском шоссе сегодня, 23 августа, произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

От удара машина вылетела на газон. Пользователи в Сети отметили, что на данном участке дороги аварии происходят очень часто. 

Из-за аварии на шоссе образовалась пробка. Участок окрашен в бордовый цвет. Трасса встала в сторону города. Более подробную информацию о заторах на дорогах города можно получить в сервисе "Яндекс.Карты".

Ранее на Piter.tv: в Колпино устроил стрельбу пьяный житель поселка.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: авария с пробкой, пулковское шоссе, рейсовый автобус и легковушка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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