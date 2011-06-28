В ДТП на проспекте Маршала Жукова пострадал петербуржец, переходивший дорогу на "красный"

Молодого человека сбила 21-летняя водительница машины Opel Corsa.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Маршала Жукова, в котором пешеход пренебрег правилами дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 сентября в полицию поступило сообщение об аварии с наездом на пешехода на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова. На месте происшествия было установлено, что 21-летняя водительница машины Opel Corsa на регулируемом пешеходном переходе сбила молодого человека того же возраста, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти