В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль въехал в автобус

Предварительно, пострадавших нет.

На пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц в Приморском районе Петербурга 15 августа произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По предварительным данным, сегодня вечером на участке в транспортное средство въехал легковой автомобиль Hyundai. На место происшествия прибыли правоохранители, сотрудники МЧС России и скорой помощи.

В автобусе, который двигался по Парашютной улице в сторону Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга на разрешающий сигнал светофора, никто не пострадал, пишет 78.ru. Машина направлялась от КАД и неудачно повернула.

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