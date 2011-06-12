На Народной улице автомобиль Geely сбил двух пенсионерок и врезался в Volkswagen

В ДТП пострадали две пожилые женщины. Их доставили в больницу.

В среду, 13 декабря, в Невском районе произошла серьезная авария. На Народной улице у дома № 40 автомобиль Geely сбил двух пенсионерок и влетел в иномарку Volkswagen Tiguan, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в 17:03. Автомобилем Geely управлял 35-летний водитель, он ехал на зеленый сигнал светофора. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и наехал на поребрик. Неожиданно машину занесло, и иномарка влетела в стойку со знаком. После этого автомобиль наехал на двух пенсионерок, которые в тот момент находились на разделительной полосе. Через несколько секунд машина припарковалась на встречной полосе, врезавшись в Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП пострадали женщины. Их доставили в больницу.

Информация о состоянии водителей и их пассажиров уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv: в Приозерске на двухлетнюю девочку упала тумба с телевизором. Малышка погибла.

Фото: Piter.tv