Сегодня, 12:21
Виновник аварии с пострадавшим пешеходом на Московском проспекте предстанет перед судом

Иномарка обвиняемого оказалась на тротуаре и сбила двух человек, а затем влетела в торговый павильон.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года на Московском проспекте водитель автомобиля BMW выехал на перекресток и не уступил дорогу машине Mazda, завершавшей проезд участка. В результате иномарка обвиняемого оказалась на тротуаре и сбила двух пешеходов, а затем влетела в торговый павильон.

В ДТП 69-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП с нетрезвым водителем в Тихвинском районе возбудили уголовное дело. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

