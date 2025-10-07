Виновник аварии с пострадавшим пешеходом на Московском проспекте предстанет перед судом

Иномарка обвиняемого оказалась на тротуаре и сбила двух человек, а затем влетела в торговый павильон.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года на Московском проспекте водитель автомобиля BMW выехал на перекресток и не уступил дорогу машине Mazda, завершавшей проезд участка. В результате иномарка обвиняемого оказалась на тротуаре и сбила двух пешеходов, а затем влетела в торговый павильон.

В ДТП 69-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга