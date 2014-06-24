  1. Главная
Водитель Mitsubishi сбил студентку колледжа во Фрунзенском районе
Сегодня, 11:59
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Фрунзенском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 18 сентября на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 17-летнюю студентку медицинского колледжа. Девушка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После аварии мужчина скрылся, но вскоре вернулся. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

