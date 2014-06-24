Водитель Mitsubishi сбил студентку колледжа во Фрунзенском районе

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Фрунзенском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 сентября на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 17-летнюю студентку медицинского колледжа. Девушка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После аварии мужчина скрылся, но вскоре вернулся.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Фото: Telegram / Мегаполис