На внешнем кольце КАД столкнулись три автомобиля

Утром 19 сентября на внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы.
По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, движение на участке затруднено. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Уважаемые водители! Будьте внимательны и рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки.
Пресс-служба дамбы Петербурга
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
