На внешнем кольце КАД столкнулись три автомобиля
Сегодня, 8:37
На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Утром 19 сентября на внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы. 

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, движение на участке затруднено. В настоящее время информации о пострадавших нет. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны и рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки. 

Пресс-служба дамбы Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе задержали пьяного водителя Toyota, совершавшего опасные маневры. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

