На внешнем кольце КАД столкнулись три автомобиля

Утром 19 сентября на внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы.

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, движение на участке затруднено. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки. Пресс-служба дамбы Петербурга

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти