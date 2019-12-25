  1. Главная
На КАД Петербурга в результате столкновения "легковушек" пострадали трое
Сегодня, 8:21
Сильные повреждения получил внедорожник.

На Кольцевой автодороге Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Есть пострадавшие, пишет 78.ru. 

Авария случилась на 103-м километре внешнего кольца ночью 11 сентября. Сильные повреждения получил внедорожник, от удара его вынесло к ограждению и перевернуло на крышу. 

В результате пострадали трое. У одного зафиксировали травмы средней степени тяжести, двое отделались ушибами и ссадинами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском шоссе в массовом ДТП погиб водитель Daewoo. 

Фото: Piter.TV 

