На КАД Петербурга в результате столкновения "легковушек" пострадали трое

На Кольцевой автодороге Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Есть пострадавшие, пишет 78.ru.

Авария случилась на 103-м километре внешнего кольца ночью 11 сентября. Сильные повреждения получил внедорожник, от удара его вынесло к ограждению и перевернуло на крышу.

В результате пострадали трое. У одного зафиксировали травмы средней степени тяжести, двое отделались ушибами и ссадинами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV