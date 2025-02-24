На внутреннем кольце КАД Петербурга столкнулись две "легковушки" и грузовик

Затора на месте аварии практически не было, также, предварительно, нет пострадавших.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

На 25-м километре трассы накануне вечером столкнулись два легковых авто и грузовик. "Фонтанка" пишет о том, что затора на месте аварии практически не было, также, предварительно, нет пострадавших.

В том же районе, на 20-м километре, 23 февраля случилось ДТП с тремя пострадавшими. "Легковушка" врезалась в попутный грузовик, после ее вынесло в отбойник.

Ранее мы рассказывали о том, что реанимобиль попал в ДТП на Лиговском проспекте.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер