На улице Дорога в Каменку под колеса Audi попал школьник

Правоохранители Приморского района проводят проверку по факту аварии, в которой получил травмы 16-летний юноша. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне на улице Дорога в Каменку 24-летний водитель автомобиля Audi A4, при совершении обгона другой машины, наехал на ученика 11 класса. Он двигался в попутном направлении по неосвещенному участку проезжей части.

Школьник был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Управлявший иномаркой в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз.

