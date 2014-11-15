  1. Главная
На улице Дорога в Каменку под колеса Audi попал школьник
Сегодня, 11:46
Подросток был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Приморского района проводят проверку по факту аварии, в которой получил травмы 16-летний юноша. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне на улице Дорога в Каменку 24-летний водитель автомобиля Audi A4, при совершении обгона другой машины, наехал на ученика 11 класса. Он двигался в попутном направлении по неосвещенному участку проезжей части. 

Школьник был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Управлявший иномаркой в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз. 

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе произошло ДТП с участием трех машин. 

Фото: Piter.TV

