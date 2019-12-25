  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В тоннеле петербургской дамбы заблокировано движение из-за ДТП
Сегодня, 15:32
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В тоннеле петербургской дамбы заблокировано движение из-за ДТП

0 0

На место происшествия вызваны экстренные службы.

На петербургской дамбе днем 29 мая произошли две аварии. Об этом сообщили в Дирекции КЗС города. 

Движение было полностью остановлено в транспортном отсеке Финской стороны. На место происшествия вызваны экстренные службы. 

Транспортный отсек внешнего кольца будет открыт после устранений последствий ДТП! 

Пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга 

В настоящее время движение частично восстановлено, все обстоятельства ДТП выясняются. 

"Фонтанка" пишет о том, что, предварительно, столкнулись мотоцикл и автомобиль Volkswagen, а также Opel и Daewoo. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Скандинавия" в Ленобласти 70-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato въехал в скалу и погиб. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дамба, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии