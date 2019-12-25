В тоннеле петербургской дамбы заблокировано движение из-за ДТП

На петербургской дамбе днем 29 мая произошли две аварии. Об этом сообщили в Дирекции КЗС города.
Движение было полностью остановлено в транспортном отсеке Финской стороны. На место происшествия вызваны экстренные службы.
Транспортный отсек внешнего кольца будет открыт после устранений последствий ДТП!
Пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга
В настоящее время движение частично восстановлено, все обстоятельства ДТП выясняются.
"Фонтанка" пишет о том, что, предварительно, столкнулись мотоцикл и автомобиль Volkswagen, а также Opel и Daewoo.
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Фото: Piter.TV
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