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На Ленинском проспекте девочка перебегала через дорогу и попала под машину
Сегодня, 8:37
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На Ленинском проспекте девочка перебегала через дорогу и попала под машину

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Водитель иномарки в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

На Ленинском проспекте 24 декабря водитель FAW сбил школьницу, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ученица гимназии попала в больницу. 

По информации Piter.tv, девятиклассницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом костей костей свода и основания черепа, многооскольчатым переломом латеральной массы крестца. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. 

Водитель иномарки в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты.

Фото: Piter.tv

Теги: девочка попала под машину, дтп ленинский проспект, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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