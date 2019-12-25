На Ленинском проспекте девочка перебегала через дорогу и попала под машину

Водитель иномарки в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

На Ленинском проспекте 24 декабря водитель FAW сбил школьницу, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ученица гимназии попала в больницу.

По информации Piter.tv, девятиклассницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом костей костей свода и основания черепа, многооскольчатым переломом латеральной массы крестца. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Водитель иномарки в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.tv