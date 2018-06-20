Под Иваново медицинский УАЗ улетел в кювет и перевернулся

Очевидец опубликовал видео с места аварии в соцсетях. От удара у УАЗ оторвало передние колеса и выбросило его с проезжей части.

В Ивановской области в ДТП медицинский УАЗ перевернулся и улетел в кювет.

Сообщается, что ДТП с участием легковой иномарки и медицинского УАЗ произошло на дороге на Шую. За рулем "Хонды" был 50-летний мужчина. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с медицинским автомобилем. От удара УАЗ вылетел в кювет, перевернулся. На опубликованных кадрах видно, что у него оторвало передние колеса. У иномарки сильно пострадала передняя часть.

В этом ДТП чудом все остались живы. В больницу с переломом голени доставлен водитель УАЗ, три пассажирки получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. С переломами доставлен и водитель иномарки и его 25-летняя пассажирка. Несовершеннолетний пассажир "Хонды" серьезно не пострадал.

Видео: ВК, Чп ДТП Иваново