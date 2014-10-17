На Детской улице ребенка сбила иномарка

В результате случившегося малыш оказался на больничной койке.

Накануне, 27 июня, на Детской улице у дома № 15 в Василеостровском районе ребенка сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля "Мазда" находилась 30-летняя девушка. При выезде со двора (арки) машина совершила наезд на пятилетнего мальчика, который гулял с мамой и папой.

В результате случившегося малыш оказался на больничной койке. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Аэродромной улице подросток перебегал дорогу и попал под машину.

Фото: Piter.tv