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На Детской улице ребенка сбила иномарка
Сегодня, 11:36
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На Детской улице ребенка сбила иномарка

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В результате случившегося малыш оказался на больничной койке.

Накануне, 27 июня, на Детской улице у дома № 15 в Василеостровском районе ребенка сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля "Мазда" находилась 30-летняя девушка.  При выезде со двора (арки) машина совершила наезд на пятилетнего мальчика, который гулял с мамой и папой.

В результате случившегося малыш оказался на больничной койке. Он был  госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Аэродромной улице подросток перебегал дорогу и попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, проверка, ребенка сбила машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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