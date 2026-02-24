Дрифтера из Якутии задержали за "перфоманс" на юге Петербурга

Продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление возможных эпизодов аналогичных правонарушений.

В четверг, 19 февраля, сотрудники управления уголовного розыска регионального главка МВД завершили расследование и задержали фигуранта ранее возбужденного уголовного дела. Дело было открыто 8 декабря предыдущего года следственным отделом управления МВД России по Фрунзенскому району Петербурга по статье 267.1 УК РФ ("действия, создающие угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств"). Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что задержанный – 27-летний гражданин республики Саха, проживающий и работающий курьером в Петербурге, 20 октября около 20:00, проезжая на автомобиле Toyota Mark II на пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы, нарушил правила дорожного движения, пересекая стоп-линию на красный сигнал светофора. Затем, руководствуясь хулиганскими мотивами, многократно разворачивал машину на 360 градусов, резко повышая скорость и создавая опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

Задержание проведено в рамках процедуры, предусмотренной статьёй 91 УПК РФ. Продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление возможных эпизодов аналогичных правонарушений.

Ранее мы сообщили о том, что затушившего Вечный огонь на Марсовом поле мужчину задержали.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти