Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, устроивший дрифт на Гончарной

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины из Псковской области, которому вменяют ст. 267.1 УК РФ. Об этом сообщили 29 июля в надзорном ведомстве.
В конце апреля водитель автомобиля Mercedes остановился на проезжей части по Гончарной улице и начал дрифтить. На месте появилось задымление, что снизило видимость другим участникам движения.
Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разогнали стритрейсеров в Кудрово и у "Газпром Арены".
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все