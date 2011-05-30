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Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, устроивший дрифт на Гончарной

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На месте появилось задымление, что снизило видимость другим участникам движения.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины из Псковской области, которому вменяют ст. 267.1 УК РФ. Об этом сообщили 29 июля в надзорном ведомстве. 

В конце апреля водитель автомобиля Mercedes остановился на проезжей части по Гончарной улице и начал дрифтить. На месте появилось задымление, что снизило видимость другим участникам движения. 

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разогнали стритрейсеров в Кудрово и у "Газпром Арены". 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дрифт, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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