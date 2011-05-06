На Лиговском проспекте подрались водитель грузовика и владелец легковушки

По словам очевидцев, снеговоз хотел встать в ряд для поворота, но его пустили.

Два водители не смогли поделить Лиговский проспект сегодня вечером, 26 декабря. Между мужчинами завязалась драка. Рукопашную сняли на видео и опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы.

Участниками "сражения" стали водитель снегоуборочной техники и владелец легковушки. Представитель коммунальной службы разозлился и оторвал номера у иномарки, а затем начал ими размахивать, ударив неприятеля. Тот ответил оппоненту кулаком.

Известно, что инцидент произошел около 18 часов вечера в центре Петербурга. Разнял дебоширов пешеход.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Красносельском шоссе "Опель" завалил "КамАЗ".

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург