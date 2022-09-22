В Колпино подрались петербуржец и житель Вологодской области

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Колпино задержали двух участников драки. Мужчины устроили рукопашную 26 августа у дома 43/3 по Загородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу произошла драка между 48-летним неработающим местным жителем и 26-летним жителем Вологодской области. Один из участников драки получил травмы и попал в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой на амбулаторное лечение.

От второго участника конфликта заявлений в полицию не поступало. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Фото: Piter.tv