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В Колпино подрались петербуржец и житель Вологодской области
Сегодня, 16:15
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В Колпино подрались петербуржец и житель Вологодской области

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Правоохранители завели уголовное дело по статье "Хулиганство". 

В Колпино задержали двух участников драки. Мужчины устроили рукопашную 26 августа у дома 43/3 по Загородной улице.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу произошла драка между 48-летним неработающим местным жителем и 26-летним жителем Вологодской области. Один из участников драки получил травмы и  попал в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой на амбулаторное лечение. 

От второго участника конфликта заявлений в полицию не поступало. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее мы писали, что около клуба на Купчинской произошла поножовщина.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, загородная улица, колпино, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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