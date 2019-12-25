Житель Шушар получил ножевое ранение во время драки

Конфликт, предположительно, начался с перебранки двух местных жителей — мужчин 41 и 48 лет, находившихся в алкогольном опьянении.

Жителя посёлка Шушары срочно отправили в больницу в критическом состоянии после серьёзной разборки. О происшествии информирует 78.ru.

Конфликт, предположительно, начался с перебранки двух местных жителей — мужчин 41 и 48 лет, находившихся в алкогольном опьянении. При поступлении в медицинское учреждение врачи зафиксировали у потерпевшего проникающее ножевое ранение брюшной полости, сильное кровотечение и геморрагический шок.

Подозреваемому мужчине было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. Следственными органами изучаются обстоятельства происшествия и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что у станции метро "Обводный канал" произошла поножовщина. Один из участников драки получил ножевое ранение. Его осмотрели работники скорой помощи на месте происшествия. Подробности происшествия уточняются.

Фото: Piter.TV