На парковке в Кудрово произошла массовая драка

В результате конфликта никто не пострадал. Самые буйные участники рукопашной попали в отдел полиции.

Накануне, 16 октября, во Всеволожском районе Ленобласти подрались местные жители. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел у магазина в Кудрово около 19:00. Возле дома № 1 по Ленинградской улице мужчины устроили рукопашную, потому что не смогли поделить парковочные места.

В результате инцидента никто не пострадал. Самых активных участников "стрелки" стражи порядка задержали. Теперь дебоширов ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге и области разыскивают 23-летнюю жительницу Кудрово.

Фото: Piter.tv