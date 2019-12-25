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На парковке в Кудрово произошла массовая драка
Сегодня, 8:34
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На парковке в Кудрово произошла массовая драка

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В результате конфликта никто не пострадал. Самые буйные участники рукопашной попали в отдел полиции.

Накануне, 16 октября, во Всеволожском районе Ленобласти подрались местные жители. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Конфликт произошел у магазина в Кудрово около 19:00. Возле дома № 1 по Ленинградской улице мужчины устроили рукопашную, потому что не смогли поделить парковочные места. 

В результате инцидента никто не пострадал. Самых активных участников "стрелки" стражи порядка задержали. Теперь дебоширов ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге и области разыскивают 23-летнюю жительницу Кудрово.

Фото: Piter.tv

Теги: дебош у магазина, драка, конфликт в кудрово, полиция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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