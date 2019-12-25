Прокуратура направила в суд дело о драке у клуба на Большом проспекте П.С.

Сам обвиняемый пояснил следствию, что конфликт с ранее незнакомым ему молодым человеком начался ещё внутри заведения, на танцполе.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд. Местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, инцидент произошёл утром 26 октября 2025 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из клубов на Большом проспекте Петроградской стороны, нанёс потерпевшему удар кулаком в лицо. От полученного удара мужчина упал, ударился затылком об асфальт и получил травмы, квалифицированные как тяжкие телесные повреждения.

Сам обвиняемый пояснил следствию, что конфликт с ранее незнакомым ему молодым человеком начался ещё внутри заведения, на танцполе. Охрана вывела обоих участников ссоры на улицу, где спор перерос в драку. Уголовное дело передано в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV