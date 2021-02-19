На улице Тельмана мужчина во время драки сломал ногу неприятелю

Нападавшим оказался 32-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом.

На улице Тельмана двое мужчин устроили кулачный бой. Один из участников конфликта сломал ногу оппоненту. Инцидент произошел 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу.

Задержать драчуна удалось благодаря медикам скорой, которые оказывали помощь пострадавшему. Врачи нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место случившегося прибыл наряд Росгвардии.

Нападавшего задержали. Им оказался 32-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом. Его доставили в отдел полиции.

Пострадавший сейчас находится в больнице. У него диагностировали закрытый перелом костей правой ноги. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: глыба льда убила петербуржца на проспекте Мечникова.

Фото: Pxhere