Полиция ищет мужчин, которые ударили подростка на станции "Черная речка"

Словесный конфликт между ребенком и взрослыми завязался в вагоне.

Трое неизвестных ударили подростка на станции метро "Черная речка". Конфликт с участием школьника 2006-го года рождения начался в вагоне поезда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Около 17 часов 5 мая в полицию обратился сотрудник метрополитена. Он сообщил о том, что на станции произошла драка. Трое мужчин ударили мальчика по лицу. Потерпевшего с ушибами лица доставили в детскую больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Полицейские разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении.

Фото: Piter.tv