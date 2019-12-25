Молодые люди подрались у ночного заведения на проспекте Стачек

сех нарушителей доставили в отделение полиции, где составили протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

В ночь на воскресенье, 1 марта, дежурная часть отдела полиции Кировского района Петербурга получила сигнал о групповом столкновении возле дома №9 на проспекте Стачек. Судя по свидетельствам очевидцев, между несколькими людьми вспыхнула ссора, завершившаяся рукоприкладством, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников конфликта: троих юношей возрастом от 19 до 21 года и девушку того же возраста. Всех нарушителей доставили в отделение полиции, где составили протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Один из фигурантов инцидента отправлен в камеру для административно задержанных.

Позднее в больницу сам пришёл пострадавший 21-летний молодой человек с травмами головы. Врачи оказали ему медицинскую помощь, после чего он отправился домой и подал заявление в полицию, утверждая, что получил увечье в драке вблизи ночного заведения.

Сейчас полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проверяется возможность возбуждения уголовного дела.

