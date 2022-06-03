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Конфликт с участием травматического оружия на Ириновском попал на видео

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Пока не известно, что именно не поделили петербуржцы.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео с конфликта на Ириновском проспекте, во время которого мужчина выстрелил в воздух.

Как ранее сообщил Piter.tv, перепалка произошла у дома №10. Подозреваемый поссорился с 37-летним и 28-летним мужчинами и решил защитить себя с помощью выстрела из травматического пистолета. При задержании оружие изъяли, а всех участников конфликта доставили в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: видео, выстрел, конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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