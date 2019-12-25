Мужчина выстрелил на Ириновском проспекте во время ссоры у автосалона

О пострадавших не сообщается. Пуля полетела в воздух.

Полиция задержала четырех людей, которые громко конфликтовали у дома №10 на Ириновском проспекте. Как узнал Piter.tv, один из мужчин решил сделать выстрел в воздух.

Инцидент произошел днем 3-го июня у автосалона. В полицию позвонили очевидцы, которым не понравилась разборка. На месте задержали четырех человек в возрасте от 28 до 37 лет. Среди них была одна женщина.

По предварительным данным, выстрел произвел 35-летний неработающий мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи и хранение оружия. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина выстрелил из ружья в соседского ребенка в Белоострове.

Фото: Piter.tv