На Малодетскосельском проспекте петербуржец выстрелил в соседа

В Адмиралтейском районе Петербурга между соседями произошел конфликт. Один из оппонентов оказался в больнице.
По информации ГУ МВД России по региону, ссора случилась в парадной дома по Малодетскосельскому проспекту. Мужчины конфликтовали уже длительное время на бытовой почве.
Накануне вечером 36-летний жилец дома выстрелил в 53-летнего соседа из аэрозольного пистолета "Пионер". Пострадавший был госпитализирован с ожогом глаз. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
Все детали случившего устанавливаются, проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.
Фото: Piter.TV
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