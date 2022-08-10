На Малодетскосельском проспекте петербуржец выстрелил в соседа

Пострадавший был госпитализирован с ожогом глаз.

В Адмиралтейском районе Петербурга между соседями произошел конфликт. Один из оппонентов оказался в больнице.

По информации ГУ МВД России по региону, ссора случилась в парадной дома по Малодетскосельскому проспекту. Мужчины конфликтовали уже длительное время на бытовой почве.

Накануне вечером 36-летний жилец дома выстрелил в 53-летнего соседа из аэрозольного пистолета "Пионер". Пострадавший был госпитализирован с ожогом глаз. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Все детали случившего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.

Фото: Piter.TV