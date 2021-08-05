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Жителей Петербурга предупредили о дождливой пятнице
Сегодня, 11:03
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Жителей Петербурга предупредили о дождливой пятнице

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Завтра может выпасть до 40 миллиметров осадков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на 4 сентября. 

Сегодня синоптическую ситуацию начнет формировать новый атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами, но они быстро уйдут на восток региона. А уже завтрашний циклон вызовет сильные осадки.

Уже утром дождь приблизится к Петербургу и в течение всего дня будет медленно смещаться через центральные районы области. Осадков по территории города к концу дня пятницы можно ожидать в районе 20-30 и даже 40 мм. 

Александр Колесов, синоптик 

При этом ветер будет слабым, температура воздуха составит +14…+16 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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