Жителей Петербурга предупредили о дождливой пятнице

Завтра может выпасть до 40 миллиметров осадков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на 4 сентября.

Сегодня синоптическую ситуацию начнет формировать новый атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами, но они быстро уйдут на восток региона. А уже завтрашний циклон вызовет сильные осадки.

Уже утром дождь приблизится к Петербургу и в течение всего дня будет медленно смещаться через центральные районы области. Осадков по территории города к концу дня пятницы можно ожидать в районе 20-30 и даже 40 мм. Александр Колесов, синоптик

При этом ветер будет слабым, температура воздуха составит +14…+16 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге.

Фото: Piter.TV