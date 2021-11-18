Пенсионер, задержанный в Петербурге за насилие над падчерицей, стал фигурантом дела по статье о доведении до самоубийства

В детстве погибшая на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны отчима.

В отношении 59-летнего пенсионера, которого задержали за насилие над покончившей с собой падчерицей, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Злоумышленник был помещен под стражу еще в апреле, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 19-летняя девушка совершила суицид на детской площадке на улице Евдокима Огнева. В детстве погибшая на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны отчима. При задержании ему вменили ст. 132 УК РФ.

Непоправимый поступок горожанки связан с действиями родственника, выяснили правоохранители.

Тем самым задержанный создал для погибшей длительную психотравмирующую ситуацию, систематически унижая ее человеческое достоинство, чем довел падчерицу до самоубийства. <…> Мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому не изменялась. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

