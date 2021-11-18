  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионер, задержанный в Петербурге за насилие над падчерицей, стал фигурантом дела по статье о доведении до самоубийства
Сегодня, 11:17
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер, задержанный в Петербурге за насилие над падчерицей, стал фигурантом дела по статье о доведении до самоубийства

0 0

В детстве погибшая на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны отчима.

В отношении 59-летнего пенсионера, которого задержали за насилие над покончившей с собой падчерицей, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Злоумышленник был помещен под стражу еще в апреле, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что 19-летняя девушка совершила суицид на детской площадке на улице Евдокима Огнева. В детстве погибшая на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны отчима. При задержании ему вменили ст. 132 УК РФ. 

Непоправимый поступок горожанки связан с действиями родственника, выяснили правоохранители. 

Тем самым задержанный создал для погибшей длительную психотравмирующую ситуацию, систематически унижая ее человеческое достоинство, чем довел падчерицу до самоубийства. <…> Мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому не изменялась. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Piter.TV 

Теги: доведение до самоубийства, насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии