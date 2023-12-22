Найдены самые бюджетные кабриолеты в России в мае 2024 года

Стать счастливым владельцем кабриолета можно, располагая довольно скромной по нынешним временам суммой.

Кабриолет многие рассматривают как признак роскоши, автомобиль для загородных увеселительных поездок и лучший способ произвести впечатление на окружающих. Как выяснил журнал 110km.ru, стать счастливым владельцем кабриолета можно, располагая довольно скромной по нынешним временам суммой.

Например, в Москве за полмиллиона рублей продают настоящий немецкий кабриолет премиум-класса от Mercedes-Benz.

В подмосковных Мытищах предлагают Opel Astra (1994) за 450 000 рублей. В отличие от кабриолета от Mercedes-Benz у Opel Astra не жесткий, а мягкий складной верх.

В Симферополе продают французский кабриолет Peugeot 306 (1995) за 350 000 рублей.

Но есть и самый дорогой кабриолет, выставленный сейчас на продажу в России – это эксклюзивный Rolls Royce Phantom Zenith за 155 млн рублей.

Ранее мы рассказывали про пять самых странных концептов Пекинского автосалона 2024.

Фото: pxhere